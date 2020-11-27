شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تبتعد عن ذروة 8 أشهر مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مبتعدة عن أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل الأسعار بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل نتائج لقاحات فيروس كورونا ،بالإضافة إلى احتمالات تأجيل زيادة إنتاج تحالف أوبك بلس المقررة مطلع العام المقبل.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 0.6% إلى مستوي 44.58$ ، من مستوى الافتتاح عند 44.87$، وسجل أعلى مستوي عند 45.11$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 47.37$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 47.82$ ، وسجل أعلى مستوي عند 48.02$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.9% ،فى أول خسارة فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عند 46.24$ للبرميل.

وبالنسبة للعقود الآجلة للخام الدولي"نفط خام برنت" انخفضت بنسبة 3.3% ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات مستوي 49.06$ الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، فأسعار النفط لا تزال مرتفعة قرابة 6%، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر تموز/يوليو الماضي.

تأتي تلك المكاسب بفضل تزايد التفاؤل حيال لقاحات فيروس كورونا ،مع توالي الشركات الكبرى العاملة فى المجال الإفصاح عن نتائج مبهرة لفعالية تلك اللقاحات ،والتي أصبحت على بعد خطوات قليلة من الاستخدام الفعلي للوقاية من الإصابة بالعدوى.

وأشارت أحدث الأبحاث إلى أن لقاح فيروس كوفيد-19 يمكن أن يكون متاحا للاستخدام قبل نهاية هذا العام ،وهو ما سوف يساعد كثيرا فى السيطرة على الجائحة الفيروسية التي أضرت بشدة مستويات الطلب العالمي على الوقود.

ويدعم تلك المكاسب أيضا انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم حول نتائج الانتخابات الرئاسية ، مع انطلاق فعليا عملية نقل السلطة السلس من الرئيس الحالي الجمهور دونالد ترامب إلى الرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن.

قالت مصادر قريبة من تحالف أوبك بلس لوكالة "رويترز" إن معظم منتجي المجموعة يميلون إلى تأجيل الزيادة المقررة فى الإنتاج مطلع العام المقبل.

الأمر الذي عزز احتمالات قيام التحالف خلال الاجتماع الرسمي على مستوي الوزراء المقرر فى 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والأول من كانون الأول/ديسمبر ، بتأجيل الزيادة فى الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وينفذ التحالف حاليا المرحلة الثانية من اتفاق خفض المعروض، والتي تتضمن كبح إنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.