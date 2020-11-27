شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الدبلوماسيين يتعرف على أنشطة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وفد من الدبلوماسيين بمقر المجلس، وذلك في إطار التعاون بين المجلس ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية ودور المعهد فى تعريف الدبلوماسيين الجدد بالمؤسسات الوطنية للتعاون والتنسيق الحالي والمستقبلي فيما يتعلق بأهداف ورؤية الدولة المصرية.

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن برنامج الزيارة تضمن استعراض أنشطة المجلس ودوره فى تنمية الصادرات الغذائية ورؤية المجلس لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة تطور الصادرات الغذائية المصرية في مختلف الأسواق الدولية ومناقشة تأثير الملفات السياسية على الاقتصاد.

يذكر أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هانى برزى، أعلن مواصلة صادرات الصناعات الغذائية المصرية تغلبها على الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا والمحافظة على النمو الإيجابي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 بقيمة صادرات بلغت 2,6 مليار دولار محققة نسبة نمو 2% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.

وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2020 قيمة 293 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 4% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، كما بلغت صادرات شهر أغسطس 2020 حوالى 264 مليون دولار بنسبة نمو 12% عن صادرات أغسطس 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الان في 2020 بقيمة بلغت 346 مليون دولار بنسبة نمو 43% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019