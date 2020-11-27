شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب العالمى بنسبة 0.1%.. والأوقية تسجل 1809.40 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الذهب العالمى اليوم الجمعة، ويتجه إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يوازن المستثمرون بين شكوك بشأن لقاح لكوفيد-19 يتصدر الترشيحات وتفاؤل بأن اللقاحات ستصل في وقت أقرب من المتوقع.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1809.40 دولار للأوقية بانخفاض أسبوعي 3.2%، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1807 دولارات.

تعثرت الأسهم الآسيوية عن بلوغ مرتفعات قياسية بعد أن واجهت أسترازينيكا تساؤلات صعبة بشأن مدى نجاح لقاحها، والتي قد تعرقل سرعة حصوله على موافقات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال المحلل لدى آي.جي ماركتس كايل رودا "بالنسبة للأسواق، لا أعتقد أن ذلك يغير تصور أنه سيكون هناك لقاح في وقت أقرب من المتوقع"