اليورو بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي بفضل شهية المخاطرة المرتفعة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى 12 أسبوعا ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية.
ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1930$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1911 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1905$.
أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 12 أسبوعا عند 1.1941$.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 0.6% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
تأتي تلك المكاسب بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، وتراجع الطلب بشدة على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.
وتعاذ تلك المعنويات القوية إلى توالي البيانات الإيجابية عن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، وأخر تلك النتائج الخاص بلقاح شركة أسترا زينيكا ،والذي أظهر إنه فعال بنسبة 70% خلال النتائج المبدئية لتجارب المرحلة الأخيرة ،ورجحت الشركة ارتفاع تلك النسبة إلى 90% خلال النتائج النهائية.
بالإضافة إلى انحسار مخاوف التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية ، مع انطلاق عملية نقل السلطة السلس من الرئيس الحالي الجمهوري"دونالد ترامب" إلى الرئيس المنتخب الديمقراطي "جو بايدن".
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