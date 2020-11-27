شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التشييد والبناء يتصدر الأنشطة الاقتصادية الأعلى بمتوسط الأجر في ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة الأنشطة الاقتصادية الأعلى في متوسط الأجر اليومي، وفقًا لبيانات حكومية، حيث بلغ متوسط الأجر اليومي للعاملين في هذا النشاط نحو 5 آلاف جنيه شهريا "167 جنيهًا يوميا"، وذلك في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021، وهى الفترة التي شهدت ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن العاملين في قطاع المعلومات والاتصالات جاءت فى المركز الثاني بمتوسط بلغ 3 آلاف و390 جنيها شهريا "113 جنيه" يوميان يليه العاملين في قطاع النقل والتخزين بمتوسط 3 آلاف و375 جنيه شهريا "112 جنيه" يوميا، ثم العاملين في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز بمتوسط 3 آلاف و270 جنيه شهريا "109 جنيه" يوميا، ثم العاملين في قطاع الوساطة المالية والتأمين بمتوسط بلغ 3 آلاف و210 جنيهات شهريا "107 جنيهات" يوميا.

وأدت عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها والتخفيف التدريجى للقرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.3٪ من إجمالى قوة العمل مقابل 9.6٪ فى الربع الثانى من عام 2020، بانخفاض قدره 2.3٪، وبانخفاض قدره 0.5٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو – سبتمبر" لعام 2020، مجموعة من أهم الأنشطة الاقتصادية التى اجتذبت أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع المذكور، حيث استطاع نشاط الصناعات التحويلية جذب نحو 480 ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة واجتذب 477 ألف مشتغل، ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة واجتذب 340 ألف مشتغل، وأخيرًا نشاط الزراعة وصيد الأسماك واجتذب 281 ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2020.