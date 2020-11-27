شكرا لقرائتكم خبر عن تباين العقود الآجلة لأسعار النفط متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار واستقراره بالقرب من الأدنى له في قرابة ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرار عقود خام نيمكس بالقرب من الأعلى لها في أكثر من ثمانية أشهر وارتداد عقود خام برنت من الأعلى لها منذ السادس من آذار/مارس متغاضية عن استقرار مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى لها منذ مطلع أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وظلال التفاؤل بقرب توزيع لقاحات كورونا التي أظهرت نتائج إيجابية مؤخراً وتسعير الأسواق لاقتراب تولي بايدن بشكل رسمي زمام أمور البيت الأبيض خلفاً لترامب والتطورات الأخيرة التي تشهدها الولايات المتحدة حول التحفيز ووسط التطلع في وقت لاحق من الأسبوع المقبل لانطلاق فعليات اجتماع أوبك+.

وفي تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير من عام 2021 بنسبة 0.11% لتتداول عند مستويات 44.95$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 44.90$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 45.71$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير فشهدت انخفاضاً 0.02% لتتداول عند 47.80$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 47.81$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 47.80$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 91.92 مقارنة بالافتتاحية عند 92.02، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 91.99.

هذا وفد تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 20 من تشرين الثاني/نوفمبر عجز 0.8 مليون برميل مقابل فائض 0.8 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.1 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 488.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 6% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 2.2 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 8% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2021، وتلى ذلك أعطاء ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء الفوري في إجراءات نقل السلطة إلى إدارة بايدن.

كما تابعنا الثلاثاء التقرير التي تطرقت لكون بايدن يخطط لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة ستيفن منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.

ويذكر أن بايدن انتقد مؤخراً إدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا، وجاء ذلك على أعتاب فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 60.07 مليون ولقي 1,416,292 شخص مصرعهم في 220 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا الأربعاء أفادت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده تتعاون بشكل فعال مع المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً بعد الولايات المتحدة وروسيا وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، داخل تحالف منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+".

كما نوه الرئيس الروسي بوتين بأن ذلك التعاون الفعال مع المملكة السعودية يساهم في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية، مضيفاً أن علاقات موسكو والرياض تتطور بشكل متنامي وقد اكتسبت مؤخراً طابعاً متعدد الأوجه بسبب الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكونه صرح بأنه ليس لديه خطط للحديث مع السعودية حيال خطط أوبك+.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت إلى أوبك+ بقيادة الرياض وموسكو تفضل تأجيل زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 2 مليون برميل يومياً كما هو مقرر مع مطلع العام المقبل 2021 والحفاظ على مستويات خفض الإنتاج القائمة عند 7.7 مليون برميل يومياً لما بعد كانون الثاني/يناير القادم لنحو ثلاثة أو ستة أشهر إضافية خلال اجتماع أوبك+ المرتقب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصات إلى إجمالي 231 منصة، لتعكس أول تراجع أسبوعي لها في ثمانية أسابيع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 475 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.0 مليون برميل يومياً، إلا أن الإنتاج لا يزال يعكس تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.