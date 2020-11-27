الدولار مقابل الفرنك يزحف نحو الأسفل – تحليل - 27-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية طفيفة، ليبقى السيناريو السلبي قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.9010 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.8930 كمحطة تالية، بينما يمثّل الثبات دون 0.9130 الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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