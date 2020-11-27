شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت في مسار ضيق – تحليل - 27-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر عقود خام برنت أي حركة قوية منذ يوم أمس، ليتذبذب في مسار ضيق كما يظهر بالصورة، وبالتالي، فإن السيناريو السلبي اللحظي سيبقى قائماً، بانتظار اختبار مستوى 46.45 قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مع الانتباه إلى أن اختراق 48.25 سيوقف الضغط السلبي المتوقع ويقود السعر لاستعادة المسار الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.45 والمقاومة 49.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت