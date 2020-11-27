شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تزحف نحو الأسفل – تحليل - 27-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة بسلبية طفيفة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 23.60، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، يعززه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 22.17.
من الضروري الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة المتوقعة يشترط الثبات دون مستويات 23.60 و23.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.30 والمقاومة 23.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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