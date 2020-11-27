شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الذهب – تحليل - 27-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر الذهب في الجلسات الماضية، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 1794.84 وتمتد إلى 1765.00 بعد تجاوز المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 1819.00 و1830.00 لاستمرار السيناريو السلبي المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1780.00 والمقاومة 1825.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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