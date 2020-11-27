شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعود للارتفاع – تحليل - 27-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار للارتفاع بعد الاقتراب من مستوى 1.3315، ويبدأ اليوم بإيجابية ليتحرك فوق مقاومة القناة الصاعدة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، إلى جانب إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن محطتنا التالية تصل إلى 1.3482، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق 1.3315.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3300 والمقاومة 1.3482
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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