شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بإيجابية – تحليل - 27-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل صاعد طفيف في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 1.2011، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.1855.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1855 والمقاومة 1.2030
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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