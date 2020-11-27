شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "مدن العقارية" تهدم "أبراج ميناء بلازا" في 10 ثوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «شركة مدن العقارية»، عن هدم «أبراج ميناء بلازا»؛ صباح اليوم، بنجاح تام، حيث استغرقت عملية الهدم 10 ثواني باعتماد أعلى معايير السلامة الدولية. وهدم الأبراج يقع ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة ميناء زايد في أبوظبي.

وأجريت عملية الهدم بإشراف دائرة البلديات والنقل وبالتعاون مع شرطة أبوظبي، وفرق الاستجابة للطوارئ، وهيئة الدفاع المدني، والإسعاف الوطني، ومركز الطوارئ والأزمات.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "مدن العقارية" تهدم "أبراج ميناء بلازا" في 10 ثوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.