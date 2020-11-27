شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باستمرار ارتفاع الطلب العالمي علي النفط ليصل لـ94.9مليون برميل يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثالث من عام 2020، بنحو 8.4 مليون برميل يوميًا، أي بنسبة 10.2٪ مقارنة بمستويات الربع السابق، ليصل إلى حوالي 91 مليون برميل يوميًا، حيث ارتفع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 15.2% ليصل إلى 43.3 مليون برميل يوميًا، كما ارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 6٪ ليصل إلى 47.7 مليون برميل يوميًا.

وتوقع التقرير الشهري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية والصادر خلال شهر نوفمبر 2020، استمرار ارتفاع الطلب العالمي علي النفط خلال الربع الرابع من عام 2020 ليصل إلى 94.9 مليون برميل يوميًا، أي بنسبة زيادة تبلغ 4.3٪ مقارنة بمستويات الربع السابق.

وتابع التقرير، أنه يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 4.8٪ليصل إلى 45.4مليون برميل يوميا، كما يتوقع ارتفاع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة3.8٪ ليصل إلى 49.5 برميل يوميا.