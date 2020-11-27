شكرا لقرائتكم خبر عن ربة منزل تقع ضحية نصب في استقدام عاملة منزلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أرادت ربة منزل، استقدام عاملة منزلية، وخلال بحثها عن عاملة مناسبة من حيث تكاليف الاستقدام، قدّمت لها إحدى صديقاتها رقم هاتف لامرأة تعمل على استقدام عاملات بأسعار أقل من الأسعار المتعارف عليها في المكاتب المرخصة، فتواصلت ربة المنزل مع تلك المرأة عبر الهاتف، وبالفعل عرضت عليها صوراً لعاملات منزليات، مؤكدة لربة المنزل إمكانية استقدام إحداهن بتكاليف منخفضة، وطلبت المرأة بناء على ذلك إرسال مبلغ 4000 درهم كمقدم لاستقدام العامل.

وأرسلت السيدة المبلغ للمرأة، غير أن الأخيرة لم ترد على اتصالاتها أو رسائلها، فقامت ربة المنزل بإبلاغ الشرطة بالواقعة، ليتضح لها أن الرقم قدمت ضده عدة بلاغات نصب واحتيال بنفس الطريقة.

ومن جهتها شددت النيابة العامة الاتحادية على ضرورة التعامل مع الجهات والمكاتب المرخصة.

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