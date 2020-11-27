شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة البصريات تنفذ مشروع تطوير محال النظارات من خلال الفوترة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم المغربى رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ستبدأ فى تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير المحلات وتحديثها لتدخل البصريات ضمن مخطط الاتحاد فى تطوير وتحديث التجارة الداخلية وميكنة المدفوعات والفوترة الإلكترونية، كما ستناشد الشعبة المهندس إبراهيم العربى إصدار قرار للأعضاء المنتسبين الجدد التى تم اختيارهم لبدء تنفيذ مشروع الشعبة.

وأضاف المغربى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن حجم الاستيراد السنوى من النظارات الشمسية يبلغ 400 مليون جنيه، وإجمالى واردات النظارات الطبية يبلغ 800 مليون جنيه سنويًا، قائلا إن هناك وفرة كبيرة من الدولار لاستيراد كل السلع من مختلف القطاعات كما أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بسبب البرنامج الاقتصادى الحكومى الذى تم تنفيذه منذ 2016 الماضى سيساهم فى تخفيض أسعار السلع المستوردة فى السوق المحلية ويدعم من قيمة الجنية المصرى مقابل العملة الأجنبية من الدولار.

وقال رئيس الشعبة، إن موسم الشتاء عادة ما يتراجع الإقبال على شراء النظارات الشمسية ويرتفع فى مقابلة النظارات الطبية ومعظم الأنواع يتم استيرادها من الصين خاصة أن كبرى الشركات الأوروبية للنظارات نقلت مصانعها إلى الصين لتنوع المواد الخام ووجود الأيدى العاملة قائلاً إن 95% من ماركات النظارات الأوروبية العالمية يتم تصنيعها فى مصانعها بالصين.

وكانت الشعبة قد عقدت اجتماعها بداية الأسبوع الجارى لتعيد النظر فى استقالة أحد أعضاء أن الشعبة بكامل هيئتها رفضت بالإجماع استقالة أحمد حسن أبو الحمد بالإجماع وتم عودته للمجلس مرة أخرى، وعين رئيس الشعبة رؤساء اللجان النوعية الجديدة من خلال 10 أعضاء وذلك لبدء تنفيذ برامج الشعبة الجديدة وتطوير قطاع النظارات فى السوق المصرية.