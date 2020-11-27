شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشي للذهب تزامناً مع عطلة أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى عطلة رسمية في الولايات المتحدة.



وأغلقت اليوم أسواق الأسهم والسندات في وول ستريت للاحتفال بعيد الشكر، وسوف تعاود عملها غدا الجمعة.



كانت بيانات اقتصادية قد كشفت أمس الأربعاء عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بما تجاوز التوقعات بالولايات المتحدة، بينما ارتفع مؤشر طلبات السلع المعمرة.



كما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي بأن أعضاء البنك المركزي ناقشوا في اجتماع هذا الشهر إمكانية تغيير حجم مشتريات الأصول من أجل تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد الأمريكي.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 92.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1808.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1817 دولارا وأقل سعر عند 1803.8 دولار.