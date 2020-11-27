شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الجنيه الإسترليني بالتزامن مع أزمة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الخميس بعد عدة جلسات من المكاسب حيث تعرض لضغوط نتيجة تفاقم أزمة فيروس كورونا في المملكة المتحدة.



وتواصل بريطانيا تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مع فرض قيو الإغلاق بشكل جزئي.



ومع ذلك، تستعد حكومة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" لتخفيف إجراءات الإغلاق عن كاهل المواطنين خلال احتفالات أعياد الكريسماس القادمة، كما أن الحكومة الفرنسية سوف تتخذ قرارا مشابهاً.



وفي سياق متصل، أعلنت شركة "أسترازينيكا" في وقت سابق هذا الأسبوع أن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 90%، وأنها على استعداد لتسليم 200 مليون جرعة منه قبل نهاية العام.



وجاءت هذه الانباء بعد إعلان شركة "فايزر" عن فاعلية لقاحها التي تصل إلى 95% وأيضا لقاح "موديرنا" الذي سجل فاعلية بنسبة 94.5%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3349، وسجل أعلى سعر عند 1.3398 وأقل سعر عند 1.3322.