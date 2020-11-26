شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على تخفيض رأسمال نسيج العالمية بنسبة 65.4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طلب شركة نسيج العالمية التجارية "مجموعة السريع" بتخفيض رأس مال الشركة.

وأفادت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم تخفيض رأس المال بقيمة 116.527 مليون ريال، من 178.160 مليون ريال، إلى 61.632 مليون ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 65.4% من رأس مال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 38.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى عدم تمكن الشركة من استغلال الطاقة الانتاجية بالمستويات التي كان مخططاً لها بسبب التأثيرات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 ،وتحمل الأعباء التشغيلية الثابتة.

كذلك تراجعت مستويات الطلب الذي أثر سلباً على تعظيم الايرادات بالرغم من أن الشركة قد ركزت جهودها لخلق قيمة وهامش ربحية من خلال بيع المنتجات عالية الربحية لتعويض انخفاض الكميات المبيعة.