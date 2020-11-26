شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة توقع عقد حصري بقيمة 50 مليون دولار مع شركة تكنوجيم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توقيع عقد حصري مع شركة تكنوجيم، لتوريد توريد معدات اللياقة البدنية والحلول الرقمية حصريًا لـ 138 ناديًا يعمل حالياً والافتتاحات جديدة في الخمس سنوات القادمة.

وأشارت وقت اللياقة، في بيانلموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن قيمة التعاقد تبلغ 50 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن تكنوجيم تعتبر العلامة التجارية العالمية والرائدة في مجال المنتجات والخدمات والتقنيات الرقمية الخاصة باللياقة البدنية والمورد الرسمي لآخر 7 ألعاب أولمبية.

وبحسب البيان، ستنفق الشركة مالا يقل عن 50 مليون دولار من النفقات الرأسمالية على مدى مدة العقد. وتكون شركة تكنوجيم (Technogym) مسؤولة عن خدمة وصيانة معداتها مما سيساعد على زيادة موثوقية تلك المعدات وعمرها الافتراضي وترشيد تكاليف الصيانة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي من الربع الأول 2021، ويستمر على مدى مدة العقد.

وتجدر الإشارة إلى أن لجام حققت صافي أرباح بلغ 26.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 48.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 28.84 مليون ريال، يقابله جزئياً انخفاض في تكلفة الإيرادات بمقدار 6.93 مليون ريال، وصافي زيادة في جميع التكاليف الأخرى (بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة) بمقدار 0.33 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 58.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 138 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

ويُذكر أن وقت للياقة وقعت، خلال نوفمبر الجاري، اتفاقية شراكة مع الشركة الأم لسكوات وولف (SQUAT WOLF)، ألفا للتجارة الإلكترونية (ألفا)، التي تمتلك وتصنع وتدير وتبيع وتوزع خط الملابس الرياضية سكوات وولف (SQUAT WOLF).

واتفق الطرفان على بدء شراكة استراتيجية تقوم بموجبها سكوات وولف بتزويد وقت اللياقة بزي رسمي يحمل العلامة التجارية لكلا الشركتين لتحل محل المورد الحالي، أديداس (Adidas).