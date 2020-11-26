البريد السعودي يتولى التخليص الجمركي للعملاء

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ويأتي منح الرخصة سعيا من الجمارك السعودية والبريد السعودي إلى رفع كفاءة الخدمات التشغيلية وتطوير الإجراءات الجمركية بالمجمعات البريدية، حيث سيتولى البريد السعودي بموجب منحه الرخصة القيام بجميع مهام التخليص الجمركي، بما في ذلك الخطوات اللازمة للفسح التي تشمل التواصل مع العملاء وإشعارهم بتقديم أي مستند لإنهاء الإجراءات الجمركية، إضافة إلى تعبئة البيان الجمركي وتسليم الشحنات للعملاء.وتهدف الخطوة إلى تمكين مؤسسة البريد السعودي من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، والارتقاء بالخدمات المقدمة في المجمعات البريدية، إضافة إلى أن ذلك يحقق ما تسعى إليه الجمارك بتركيز أدائها على النواحي الرقابية والأمنية والمالية، مما يسهم في تيسير الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية وتعزيز أداء العمل الجمركي.
وكانت الجمارك السعودية قد بدأت أخيرا بتقديم دورات تدريبية لدفعة من منسوبي البريد السعودي من خلال أكاديمية الجمارك، تناولت دورات تدريبية في الأعمال الجمركية، وذلك بهدف التعريف بالإجراءات الجمركية للمخلصين والخطوات اللازمة لإنهاء فسح الشحنات.
رخصة تخليص جمركي
سيتولى البريد السعودي بموجب منحه الرخصة القيام بجميع مهام التخليص الجمركي، بما في ذلك الخطوات اللازمة للفسح التي تشمل التواصل مع العملاء وإشعارهم بتقديم أي مستند لإنهاء الإجراءات الجمركية، إضافة إلى تعبئة البيان الجمركي وتسليم الشحنات للعملاء.
الأهداف:
- تمكين مؤسسة البريد من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين.
- الارتقاء بالخدمات المقدمة في المجمعات البريدية.
- تركيز الجمارك أداءها على النواحي الرقابية والأمنية والمالية.
- تيسير الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية.
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