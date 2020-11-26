شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب موظفي «أمازون» ألمانيا في قلب موسم «بلاك فرايدي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باشر نحو 2500 موظف ألماني من مجموعة «أمازون» الأمريكية العملاقة إضراباً الخميس بمناسبة تنزيلات «بلاك فرايدي» (الجمعة السوداء) للمطالبة بظروف عمل أفضل بدعوة من نقابة «فيردي» التي رحبت بنجاح الخطوة.

وقالت نقابة قطاع الخدمات في ألمانيا في بيان «ندعو الأُجَراء في سبعة مراكز إرسال لأمازون إلى الإضراب ثلاثة أيام».

وبوشر الإضراب ليل الأربعاء الخميس على أن يستمر حتى السبت بهدف التأثير على مجريات يوم الحسومات الكبير «بلاك فرايدي» الذي تنظمه الشركة الأمريكية العملاقة.

وسيتوقف العمل في مراكز لوجيستية عدة لأمازون في ألمانيا في لايبزيج وباد هيرسفلد وراينبرج وفيرنخ واوسبرج وكوبلنز.

وقدرت نقابة «فيردي» عدد المشاركين في الإضراب «بنحو 2500 شخص» في كل أرجاء ألمانيا.

وقال ناطق باسم النقابة لوكالة فرانس برس «المشاركة أكبر مقارنة مع إضرابات مماثلة في السابق. ونظراً إلى الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 يشكل ذلك نجاحاً كبيراً».

ودعي الأُجَراء إلى «إضراب صامت» من دون تجمعات كبيرة بسبب الوضع الصحي.

وقالت أمازون من جهتها لوكالة فرانس برس إنه حتى الآن «لا عواقب (للإضراب) على عمليات التسليم إلى الزبائن لأن غالبية الأُجَراء يعملون بشكل طبيعي».

وتطالب «فيردي» منذ سنوات أمازون بالاعتراف بالعقود الجماعية المحلية التي تطبق على التجارة بالمفرق والبيع بالمراسلة، الأمر الذي رفضته المجموعة الأمريكية على الدوام.

وتطالب النقابة أيضاً بإقرار أمازون اتفاقاً «يضمن تغطية صحية أفضل وسلامة أكبر للعمال».

وتوظف أمازون 16 ألف شخص في المانيا ونحو 10 آلاف عامل موسمي خلال هذه الفترة من السنة مع الحسومات الشهيرة وأعياد رأس السنة.

(أ.ف.ب)