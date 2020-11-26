شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الألعاب الإلكترونية: جامعة الدول وافقت على تنظيم البطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت جامعة الدول العربية على تنظيم البطولة العربية الأولى في الرياضات الإليكترونية عبر الإنترنت، باعتماد ورعاية ودعم من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذى خاطب وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية مباشرة لدعوتها بالمشاركة وفقا لبيان صادر عن اتحاد الألعاب الإلكترونية.

وتحدد بدء فاعليات التسجيل للاعبين والفرق المشاركة يوم 27 من الشهر الجارى والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضه العرب.

وقال شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربى، إن البطولة التى يتولى تنظيمها برعاية الاتحاد العربى الألعاب الإلكترونية برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود سوف تتضمن فيفا 20 وفورتنايت ولييج اوف ليجند، وتبلغ مجموع الجوائز 5000 دولار في كل لعبة باجمالي 15000 دولار.

ونظرا لظروف بعض الدول الحريصة على المشاركة فى أول بطولة عربية فقد تم تفهم هذا المطلب التاريخى من جانب اللجنة المشرفة على البطولة بان يتم تنظيم بطولات ثنائية بين فرق الدول الثمانية التى انهت اجراء مشاركتها وهى مصر والسعودية والأردن والكويت وليبيا وسلطنة عمان واليمن وفلسطين.

ويقوم حاليا الاتحاد العربى بتذليل مشاركة باقى الاتحادات مع ادارة الجامعة العربية المعنية بالامر وانهاء الاجراءات المطلوبة مع وزارات الشباب والرياضة بتلك الدول.