شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: البنك الدولى يشيد بتحقيق مصر 5.6% نموا نتيجة زيادة الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 26-11- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، ومن بينها إشادة البنك الدولى بالاقتصاد المصرى لتحقيقه نسبة نمو وصلت لـ 5.6 % قبل كورونا، بالإضافة إلى توقيع عقد إدارة وتشغيل وتطوير استراحة ديليسبس، رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع السفير البيلاروسي الاستثمارات البيلاروسية في مصر وغيرها من الأخبار وهى كالتاىل ..

البنك الدولى يشيد بمصر: حققت 5.6% نموا قبل كورونا نتيجة زيادة الاستثمارات

‏نشر البنك الدولي تقريرا عن الاقتصاد المصري في منتصف نوفمبر 2020 ،تحت عنوان من الأزمة إلى التحول الاقتصادي إطلاق العنان لها مكانة مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل".

وسلط الضوء على أهم التدابير الأساسية المتخذة من قبل الحكومة المصرية من أجل تخفيف حدة الوباء على النشاط الاقتصادي مع تقديم عدة توصيات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.

رئيس هيئة قناة السويس يشهد توقيع عقد لإدارة وتشغيل وتطوير استراحة ديليسبس

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقيع عقد اتفاق بين الهيئة وشركة مكسيم لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، لتطوير وإدارة وتشغيل المبانى الملحقة باستراحة "ديليسبس" وتحويلها إلى فندق عالمى Boutique hotel ، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وزيرة التخطيط تجتمع مع رئيس جهاز الإحصاء لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بزيارة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكان في استقبالها اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز وقيادات الجهاز الذين احتفلوا بفوز وزيرة التخطيط بجائزة أفضل وزير عربي من جائزة التميز الحكومي العربي.

رئيس البورصة يحاضر سفراء المستقبل للترويج لسوق المال خارجياً

اتفقت إدارة البورصة المصرية ووزارة الخارجية من خلال معهد الدراسات الدبلوماسية، على تقديم محاضرات الدبلوماسيين الجدد "سفراء المستقبل"، لتعريفهم بدور البورصات في دعم وتنمية الاقتصاد والمساهمة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق للاستفادة من جهودهم للترويج لسوق المال خارجياُ، وهو ما يعزز فرص اجتذاب استثمارات أجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

التخطيط: تنفيذ 20 مشروعًا تنمويًا في قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد مرحلة البناء خلال الفترة (18/2019– 19/2020) في قطاع الزراعة، وذلك فى إطار مواصلة نشر والإعلان عن الإنجازات التى تمت فى قطاعات الدولة المختلفة خلال العامين الماضيين.

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع السفير البيلاروسي الاستثمارات البيلاروسية في مصر

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سيرجي تيرينتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية، لبحث إجراءات جذب الاستثمارات البيلاروسية إلى مصر، وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

وزارة الصناعة تستضيف اجتماعات اللجنة الحكومية للتجارة والبيئة بمشاركة ممثلي الجهات المعنية

استضافت الوزارة – تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة - اجتماعات اللجنة الحكومية للتجارة والبيئة لمناقشة استراتيجيات الاتحاد الاوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء وتداعياتها المحتملة على هيكل الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبي وبصفة خاصة قطاعات المنتجات الزراعية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمخصبات الصناعية.

جهاز الشروق يشن حملة لرفع إشغالات المحال والمجمعات التجارية والباعة الجائلين بالمدينة

شن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة مكبرة لرفع إشغالات المحال وأمام المجمعات التجارية والباعة الجائلين، وذلك بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير والإدارات المختصة بالجهاز.