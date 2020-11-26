تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 26-11-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 3 جنيهات، ليبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 790 جنيها، وذلك بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلى 1814 دولار مقارنة بـ1805 دولار حتي صياغة التقرير.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 : 677 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم:عيار 18 : 677 جنيها للجرام. عيار 21 : 790 جنيها. عيار 24 : 903 جنيهات. وتباينت أسعار العملات اليوم الخميس 26-11-2020، ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، فاستقر سعر الدولار اليوم عند 15.59جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، فى حين ارتفع عمله اليورو والجنيه الاسترلينى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوم: عند 15.59جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.57 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.85 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.59 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: بلغ 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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