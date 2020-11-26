شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف رصيد شهادات الإيداع الدولية للشركات المدرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفع رصيد شهادات البنك التجاري الدولي-مصر إلى 136.561 مليون شهادة، عامر جروب إلى 231.010 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 185.819 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 461.123 مليون شهادة، نعيم القابضة إلى 99.610 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 20.420 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات شركة بالم هيلز للتعمير إلى 706.441 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 329.085 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 174.456 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.633 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 85.003 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.418 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 631.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.67%، والعرب على 6.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.17%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 90.3 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.1 مليون جنيه، 32.4 ألف جنيه، 123.6 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10980 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13137 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4239 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2946 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1076 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.