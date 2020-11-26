شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم... انخفاض سعر البربون والبلطى المزارع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 26-11-2020 انخفاضا لعدد من الأصناف، من بينها البلطي المزارع والبربون مع استقرار أسعار باقي الأصناف.
انخفضت أسعار البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 17-19 جنيها، مقابل 17-20 جنيها للكيلو، سعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 15-16 جنيها للكيلو، واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 130 جنيها، وانخفض سعر البربون " 1 " لـ34-40 مقابل 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35- مقابل 32 – 38 جنيها للكيلو.
وسجلت أسعار القشر بياض 60-85جنيها م للكيلو، وسعر البياض الأملس "1 " 60-85 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو.
كما تراوح السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، تراوح سعر البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها، وتراوحت أسعار وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210.جنيها، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.
وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو.
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