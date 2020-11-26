بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 1.7 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 68ر5558 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر272 مليون سهم تمت عبر 20365 صفقة نقدية بقيمة 124 مليون دينار (نحو 434 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر9 نقطة ليبلغ مستوى 93ر4374 نقطة بنسبة هبوط بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر82 مليون سهم تمت عبر 3088 صفقة نقدية بقيمة 5ر5 مليون دينار (نحو 2ر19 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر1 نقطة ليبلغ مستوى 05ر6155 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر189 مليون سهم تمت عبر 17277 صفقة بقيمة 5ر118 مليون دينار (نحو 7ر414 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 6ر1 نقطة ليبلغ مستوى 28ر4473 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر71 مليون سهم تمت عبر 2514 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 15ر17 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (معادن) و(أسمنت خليج) و(ورقية) و(ريم) أما شركات (وطني) و(بيتك) و(زين) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (الأولى) و(أولى تكافل) و(عقار) و(تحصيلات) الأكثر انخفاضا.