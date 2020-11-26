50 عاما متوسط عمر تقاعد الرجال و52 عاما للنساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ متوسط العمر عند التقاعد لدى الرجال 50 عاما، فيما بلغ لدى النساء 52 عاما، بحسب الإحصائية الربعية الصادرة عن المؤسسة العامة للتقاعد والتي تناولت التقاعد المبكر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020.

وأوضحت النشرة التي تأتي ضمن اهتمام المؤسسة في شفافية البيانات والإحصاءات ومشاركتها للعموم، أن متوسط مدة الخدمة لدى النساء بلغ 25,3 سنة مقابل 24.8 سنة لدى الرجال، كما مثل التقاعد المبكر ما نسبته 31% من أسباب التقاعد لدى الجنسين في الصندوقين العسكري والمدني فيما مثل بلوغ السن التقاعدي 53% من أسباب المتقاعدين.

وأبرزت النشرة متوسط مدة الخدمة حسب السلالم الوظيفية والجنس التي أكدت ارتفاع متوسط مدة الخدمة في وظائف أعضاء هيئة التدريس وانخفاضه في وظائف المستخدمين لكلا الجنسين، كما مثل المدنيون ما نسبته 65% من عدد المتقاعدين مبكرا.

وبينت النشرة أن أصحاب الوظائف التعليمية هم على رأس قائمة التقاعد المبكر، إذ يتقاعد 81% من المعلمين والمعلمات تقاعداً مبكرا، يليهم الضباط بما نسبته 53% ثم منسوبو الوظائف الصحية بنسبة 40% فأعضاء هيئة التدريس بنسبة 32% ثم الموظفون العموميون بنسبة 28%.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تصدر سنويا تقريرها الإحصائي الذي يتناول جميع العملاء من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين في إحصاءات تفصيلية متاحة بشكل كامل من خلال بوابة المؤسسة الالكترونية.

إحصائية الربع الثالث 2020

متوسط العمر عند التقاعد :

50عاما لدى الرجال

52 عاما لدى النساء

متوسط مدة الخدمة

24.8 سنة لدى الرجال

25.3 سنة لدى النساء

الأعلى في التقاعد المبكر:

81 % من المعلمين والمعلمات

53 % من الضباط

40 % من منسوبي الوظائف الصحية

32 % من أعضاء هيئة التدريس

28 % من الموظفين العموميين

التقاعد المبكر يمثل

31 % من أسباب التقاعد لدى الجنسين

بلوغ سن التقاعد يمثل

53 % من أسباب المتقاعدين

المدنيون يمثلون