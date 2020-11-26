شكرا لقرائتكم خبر 16.56 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 16.56 مليار دولار مقدار ارتفاع العجز التجاري الكوري مع اليابان في الفترة من يناير إلى أكتوبر، مقارنة بـ 16.42 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات من الرابطة الكورية للتجارة الدولية. وتراجعت الصادرات للبلد المجاور بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 20.63 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، في حين شهدت الواردات انخفاضا بنسبة 7.3% إلى 37.19 مليارا. واستمر تراجع العجز التجاري حتى منتصف هذا العام، ولكن اتسعت الفجوة في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات الكورية بوتيرة أسرع من الواردات. وشهدت الصادرات الكورية إلى اليابان انخفاضا بنسبة 3% في أبريل من ارتفاع بنسبة 0.1% في مارس، وتوسعت نسبة التراجع إلى 13% الشهر الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر 16.56 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.