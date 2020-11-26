جمعية «IATA»

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ويعد المجلس أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA»، حيث يضم في عضويته 31 من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للاتحاد، ويباشر المجلس عدة مهام من أهمها وضع الخطط والاستراتيجيات ذات الصلة بصناعة النقل الجوي العالمي، والمسؤوليات التنفيذية في اعتماد الخطط الاستراتيجية ورسم السياسات العامة لـ»IATA» وشؤون الأمن والسلامة والبيئة، ومتابعة مهام اللجان الاستشارية المنبثقة عن المجلس، كما يقوم مجلس المحافظين باختيار الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي من بين عدد من المرشحين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخبت خلال اجتماعها في دورتها 76 التي عقدت افتراضيا في العاصمة الهولندية أمستردام، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر عضوا بمجلس المحافظين في الاتحاد لمدة ثلاث سنوات.ويعد المجلس أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA»، حيث يضم في عضويته 31 من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للاتحاد، ويباشر المجلس عدة مهام من أهمها وضع الخطط والاستراتيجيات ذات الصلة بصناعة النقل الجوي العالمي، والمسؤوليات التنفيذية في اعتماد الخطط الاستراتيجية ورسم السياسات العامة لـ»IATA» وشؤون الأمن والسلامة والبيئة، ومتابعة مهام اللجان الاستشارية المنبثقة عن المجلس، كما يقوم مجلس المحافظين باختيار الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي من بين عدد من المرشحين.

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