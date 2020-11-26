شكرا لقرائتكم خبر عن 3.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الجاري تسجيل 1004 مبايعات بقيمة 1.99 مليار درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 412.83 مليون درهم و944 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.58 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 216 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 160 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 258 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.64 مليار درهم منها 69 رهن أراض بقيمة 673.58 مليون درهم و255 رهن فلل وشقق بقيمة 969.79 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 371 مليون درهم وآخر في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 277 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 72 هبة بقيمة 333.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 90 مليون درهم، وأخرى في منطقة البدع بقيمة 38 مليون درهم.

كانت هذه تفاصيل خبر 3.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.