شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على «جواهر الإمارات» في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد معرض جواهر الإمارات الذي تتواصل فعالياته في مركز إكسبو الشارقة حتى يوم السبت إقبالاً لافتاً من الزوار في اليومين الأول والثاني من انطلاقه، في حدث يؤكد السمعة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات وإمارة الشارقة كوجهة رئيسية لصناعة المعدن الأصفر وتجارة الألماس والأحجار الكريمة ومختلف المجوهرات النفيسة.

وأكد عارضون على أهمية الحدث كمنصة جاءت في التوقيت المناسب لهم لتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات، خاصة بعد فترة الركود التي شهدها سوق الذهب من جراء تداعيات جائحة «كوفيد-19»، مشيدين بتميز المعرض الذي يقام بدعم مباشر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأثره الإيجابي على نمو أعمالهم وتعزيز حضورهم في الأسواق، معربين عن شكرهم لمركز إكسبو الشارقة على هذه المبادرة وحسن التنظيم والخدمات اللوجستية والفنية والإعلامية التي يقوم بها المركز للترويج للمعرض.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيدي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض عكس منذ اليومين الأول والثاني أنه يستطيع تحقيق الهدف الذي أقيم من أجله، المتمثل في تحفيز تجارة الذهب والمجوهرات وتعزيز حركة المبيعات على المستوى المحلي، من خلال حجم الإقبال الجماهيري غير المتوقع، معتبراً أن سمعة مركز إكسبو الشارقة التي استقاها من ريادته في تنظيم معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات جعلت هذا الحدث ناجحاً قبل ختامه، فضلاً عن التميز والنجاح الذي حققه المركز في المعارض السابقة التي نظمها خلال جائحة كورونا والتي عززت ثقة الجمهور في العودة من جديد والإقبال على ما ينظمه المركز من فعاليات ومعارض متخصصة، مثنياً على الجهود الاستباقية والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في التعاطي مع أزمة كورونا التي كانت السبب في تسريع خطوات عودة المعارض والفعاليات في الإمارة.

أحدث التصاميم

وأكد سالم الشعيبي صاحب «مجوهرات الشعيبي» الإماراتية، الذي حجز أكبر مساحة بين العارضين المشاركين في المعرض، أنه يحرص دوماً على المشاركة في معارض الذهب والمجوهرات التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة سواء أكانت محلية أم دولية، نظراً لما يتيحه المركز من فعاليات تشكل فرصة لمؤسسته في عرض أحدث المشغولات والتصاميم التي يحرص على إطلاقها سنوياً من أرض مركز إكسبو الشارقة، مؤكداً على أهمية هذه المعارض المتخصصة في بناء الشراكات مع التجار والفاعلين في هذه الصناعة.

وأعرب فيشانك كوتاري مدير المبيعات في شركة «فاين للمجوهرات والألماس»، عن سروره للمشاركة في المعرض، متوجهاً بالشكر لمركز إكسبو الشارقة على تنظيم هذا الحدث الذي يعد فرصة مهمة لكافة العارضين للتعريف بعلاماتهم التجارية أمام أكبر شريحة من عامة الزوار من محبي اقتناء المجوهرات عالية الفخامة وذات اللمسات الفنية والإبداعية، مشيداً بالمبادرات الترويجية التي أطلقها المعرض من خلال إتاحة الفرص للجمهور للفوز بجوائز قيمة من ذهب ومجوهرات

التسهيلات

أما مالك مجوهرات «نيجام» فقد أعرب عن ارتياحه للمشاركة في معرض جواهر الإمارات لأنه شهد إقبالاً كبيراً من الزوار في يوميه الأول والثاني على الرغم من أنه ليس في نهاية الأسبوع، مؤكداً أن توقيت المعرض مناسب جداً لشركات القطاع لأنه يعقد قبل فترة قصيرة من بدء الإجازات، مشيداً بالمستوى العالي للخدمات والتسهيلات التي يوفرها المركز والجهود التي يقوم بها القائمون على المعرض عبر الترويج الفاعل له.