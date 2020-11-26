الإمارات تدشن أكبر يخت في العالم من الألياف الزجاجية المركبة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

سجلت شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، إنجازاً عالمياً آخر، ليضاف إلى سجل «صنع في الإمارات»، وذلك بتدشين «الماجستي 175» كأكبر يخت في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة، وصل وزنه الإجمالي إلى 780 طناً.

ويعتبر«الماجستي 175» أول يخت «ميغا» تصنعه الشركة بطول 54 متراً وعرض 9,8 متر و غاطس 2,25 متر.

واحتفل رئيس مجلس إدارة شركة «جلف كرافت»، محمد حسين الشعالي، بهذه المناسبة قائلا: إنه يوم مميز للغاية في تاريخ «جلف كرافت»، وأنا فخور بكل من ساهم في صناعة هذه الجوهرة التي تم إطلاقها اليوم كأكبر يخت ميغا مصنع من الألياف المركبة في العالم. استغرق بناء «الماجستي 175»أربع سنوات من العمل الجاد.

تصنيع اليخت «ماجستي 175» وضع اتجاهاً جديداً في سوق اليخوت الذي سيتبعه العديد من أحواض بناء السفن في العالم.

وقام المصمم الإيطالي (كريستيانو غاتو) بالتعاون مع فريق التصميم في الشركة بالعمل على التصميمات الداخلية والخارجية لليخت.

يضم هذا اليخت «الميغا» 4 طوابق تشمل 7 غرف رحبة تتسع لـ14 ضيفاً بكل راحة وقد خصص الطابق العلوي للمالك، ليضم جناحاً خاصاً في مقدمة اليخت حيث يسمح له ولضيوفه بالخروج إلى مسبح كبير يصل طوله إلى 5 أمتار، كما توجد 7 كبائن للطاقم تتسع لـ 15 بحاراً، وغرفة خاصة لقبطان اليخت.

بالإضافة إلى ذلك فإن اليخت مجهز بمطبخ كامل، ومطبخ آخر مهني للطاقم.

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