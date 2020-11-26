شكرا لقرائتكم خبر عن موسم العطلات ينشط حركة التجزئة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحرص دبي، على توفير تجارب تسوق فريدة لزوارها على مدار العام؛ حيث استطاعت على مدار السنوات الماضية، أن تعزز من مكانتها كوجهة تسوق فريدة على مستوى العالم، وذلك لما تتضمنه من مراكز تسوق ذات مفاهيم متنوعة وعصرية إلى جانب أسواقها التقليدية، وكذلك ما تضيفه من مشاريع نوعية تثري تجربة التسوق، فضلاً عن استقطابها لأشهر الماركات العالمية التي تحرص بدورها على التواجد في هذا السوق المتنامي، إلى جانب العروض الترويجية والمهرجانات التي تنظمها المدينة لجذب سكان الدولة، وكذلك السياح من شتى أنحاء العالم.

وتعيش هذه المدينة العالمية هذه الأيام موسم الأعياد بدءاً من تخفيضات الجمعة البيضاء و 3 أيام من التخفيضات الكبرى مروراً باحتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، ومن ثم الكريسماس ومهرجان دبي للتسوق، وصولاً إلى الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة. ومما لا شك فيه فإن محال البيع بالتجزئة ومراكز التسوق وكذلك مواقع التسوق الإلكترونية تشهد بالعادة زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال هذا الموسم.

ولضمان سلامة المتسوقين ومرتادي مراكز التسوق والأسواق تحرص الجهات المختصة في دبي على التحقق من مدى التزام تلك المنشآت بالإجراءات الوقائية ضمن إجراء محدد يتم تطبيقه بالتعاون ما بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي واقتصادية دبي وبلدية دبي الذين أطلقوا ختم «دبي الضمانة» - DUBAI ASSURED «للفنادق ومحال تجارة التجزئة والمطاعم والوجهات السياحية التي امتثلت لجميع إرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن هذه الجهات الحكومية الثلاث وبما يتوافق مع البروتوكولات الوقائية الموصى بها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وفي ما يلي نذكر بعضاً من المبادرات والمناسبات والفعاليات التي من شأنها المساهمة في تنشيط قطاع التجزئة في دبي، وكذلك تتيح الفرصة للمتسوقين باقتناء ما يناسبهم من سلع ومنتجات بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى 90%.

3 أيام من التخفيضات الكبرى

تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» وذلك في الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر الجاري في مختلف أنحاء المدينة لتقدم عروضاً ترويجية وصفقات مذهلة على عدد من أبرز العلامات التجارية التي تقدم عروضها في أكثر من 1500 متجر؛ حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعروض ترويجية تصل إلى 90 في المئة على تشكيلة واسعة من الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والكثير من المنتجات الأخرى التي تقدمها المحال التجارية ومراكز التسوق المشاركة.

تخفيضات الجمعة البيضاء

تحرص العديد من الماركات العالمية والمحال التجارية على تقديم تخفيضات كبرى خلال ما يعرف بالجمعة البيضاء، التي تسمى أيضاً بالجمعة السوداء في أمريكا، إلى جانب الجمعة الصفراء، ومهما اختلفت التسميات، فإن العامل المشترك بينها جميعاً هو التخفيضات المميزة التي تقدم في هذه الفترة، التي يتهافت المتسوقون على شراء مستلزماتهم بأسعار مميزة للغاية.

الاحتفالات باليوم الوطني

تشهد مختلف إمارات الدولة، احتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تتزين المباني والشوارع الرئيسية بالإضاءات والأعلام واللافتات للتعبير عن حب هذا الوطن الغالي، كما تقام الحفلات والفعاليات وكذلك تنشط حركة الأسواق والمبيعات في المجالات المرتبطة بهذه المناسبة.

الكريسماس

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد له نكهة خاصة تتوجها تنوع الزينة والديكورات المنتشرة في العديد من مراكز التسوق والأجواء الجميلة المصاحبة لها. وتقدم مراكز التسوق وكذلك المحال التجارية تخفيضات رائعة على العديد من المنتجات ذات الصلة بهذه المناسبة، فضلاً عن تنظيم فعاليات تستقطب جميع أفراد العائلة كباراً وصغاراً.

مهرجان دبي للتسوق

يعود مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين وذلك من 17 ديسمبر 2020 وإلى 30 يناير 2021 والذي يعد أحد أكبر وأطول مهرجانات التسوق، ليقدم تجارب استثنائية للتجزئة والترفيه، إضافة إلى العديد من العروض الترويجية والسحوبات الكبرى.

احتفالات رأس السنة الجديدة

يحرص العديد من الناس على الاحتفال بالعام الجديد في دبي؛ حيث يمكن قضاء أوقات ممتعة سواء من خلال مشاهدة عروض الألعاب النارية عند برج خليفة، أو برج العرب أو غيرها من الأماكن الأخرى المميزة، فضلاً عن إمكانية حضور إحدى الحفلات لعدد من المطربين المفضلين، فضلاً عن إمكانية حجز غرفة في أي من الفنادق الرائعة والاستفادة من الباقات التي يقدمونها بهذه المناسبة. كما يمكن الاستفادة كذلك من العروض الترويجية في المحال التجارية خلال هذه المناسبة.