شكرا لقرائتكم خبر عن مرفأ بيروت يعمل بشكل طبيعي وأرصفة البضائع استعادت 70% من طاقتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد المدير العام لإدارة واستثمار ​مرفأ بيروت​ باسم القيسي، أنّ المرفأ يعمل اليوم بشكل طبيعي تماماً، فمحطّة الحاويات ورغم وجود بعض الرافعات المعطّلة، استقبلت منذ 11 أغسطس/ آب الماضي ولغاية العاشر من الشهر الحالي 200 ألف حاوية، وهي النسبة العُليا، مقارنةً بالعامين الماضيين، علماً بأنّه بوجود وباء «​كورونا​» تراجعت هذه الأعمال بنسبة 60% في مرافئ العالم.

وأشار القيسي، في تصريح صحفي، إلى أنّ أرصفة البضائع العامّة استعادت طاقتها بنسبة تتراوح ما بين 65 و70%، بحيث يتمّ نقل الحبوب والمواد الغذائيّة مباشرةً من البواخر إلى المطاحن، فيما يتمّ تخزين المواد الأُخرى في مبانٍ صامدة في المنطقة الحرة الّتي تضرّرت بشكل كبير، ويقوم حاليّاً أصحاب بعض المباني بتصليحها وصيانتها، ما أدّى لاستعادتها نشاطها بنسبة تراوحت بين 60 و70%.

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