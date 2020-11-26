شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الشامسي يشهد تخريج دورة الإعداد المهني للشرطة النسائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، بمسيرة المرأة وجهودها في خدمة وطنها، لافتاً إلى أن حكومة الشارقة ممثلة بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وولي عهده الأمين، قد وفرت كل أشكال الدعم والعون والمساعدة، وأتاحت للمرأة فرص العمل بمختلف المواقع ومنها الوظائف في السلك الشرطي، مثمناً جهود المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وأضاف اللواء الشامسي، في كلمة له في حفل تخريج دورة الإعداد المهني للمستجدات (13) للشرطة النسائية، أن تمكين المرأة في شرطة الشارقة ليس شعاراً يُطرح؛ بل هو واقع حقيقي يتلمسه كل من يعمل في الشرطة، أو لديه اطلاع على العمل الأمني وإداراته المختلفة التي تبوأت فيها المرأة مكانتها عن جدارة واستحقاق؛ حيث وضعنا كل ثقتنا بأخواتنا من العنصر النسائي، وتم تعيينهن في مناصب قيادية، وسنقف دوماً داعمين ومحفزين لها للإبداع كل في مجاله، وسنكون لكم نعم الأب والأخ، حريصون كل الحرص عليكم داخل هذه المؤسسة الشرطية وخارجها، مقتدين بديننا الحنيف، نسعى إلى خدمة هذا الوطن، ونحفظ أمنه، وندافع بكل عزيمة ويقين عن استقراره وسلامته وازدهاره.

حضر حفل التخريج العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، و العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، وندى عسكر النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والمديرون العامون ومديرو الإدارات بالأكاديمية، وعدد من الضباط وصف الضباط والمشرفون على الدورة.

وأشار اللواء الشامسي، إلى أهمية هذا البرنامج التدريبي، الذي يعد الأول من نوعه والذي يدمج بين التعليم الواقعي والافتراضي، والذي حقق نجاحاً لافتاً بفضل الله تعالى، ومن ثم بفضل جهود القائمين على إعداده من ضباط ومدربين، في صرح أكاديمي أمني متميز وفر كل المعطيات والعوامل الموضوعية، وهيأ كل السبل الكفيلة بإتمام البرنامج، وإعداد وتأهيل المنتسبات وفقاً لأفضل المعايير والمستويات.

وقدم التهنئة لمنتسبات الدورة، لتحقيقهن إنجازاً رياضياً مشرفاً، بحصولهن على كأس الشارقة الرياضي للسيدات 2020م (كأس التحدي)، والذي نظمته مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الأسبوع الماضي، كما شكر ندى النقبي على حضورها لتكريم الفريق، آملاً تحقيق المزيد من الإنجازات المشرّفة وعلى كافة المستويات الأمنية والمجتمعية والثقافية والرياضية وغيرها.

بدورها ألقت ندى النقبي كلمة قالت فيها: «أنا فخورة بالوقوف بينكم اليوم، وأثني على كلمة قائد عام شرطة الشارقة ودعمه اللامحدود للعنصر النسائي وتمكينهن في العمل الأمني التخصصي، ودعمه لرياضة المرأة وتواجده اليوم في هذا الحفل، وجهوده ومباركته لتشكيل اللجنة الرياضية النسائية في شرطة الشارقة».

وأضافت: «علينا كعنصر نسائي، وخاصة في العمل الأمني، أن نكون أقوياء أصحاء، قادرين على رفع اسم ومكانة هذا البلد، فنحن بنات الشيخة جواهر، ونحن قادرات بكل تأكيد على الوصول إلى منصات التتويج ليس على المستوى المحلي فحسب؛ بل على كافة المستويات الإقليمية والدولية».

وفي ختام الحفل قام اللواء الشامسي، راعي الحفل بتكريم أوائل دورة الشرطة النسائية، يرافقه العميد العثمني، كما قامت ندى النقبي بتسليم كأس التحدي للواء سيف الشامسي، وبدورها تسلمت ندى النقبي درع الأكاديمية من اللواء الشامسي، بعدها أدى الخريجات قسم الولاء والإخلاص للقيادة والوطن وعبّـرن عن الاستعداد لبذل الأرواح رخيصة للحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره.