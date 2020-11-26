شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأوروبية قرب ذروة 9 أشهر وسط تداولات ضعيفة بسبب العطلة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ضمن نطاق محدود قرب أعلى مستوى فى تسعة أشهر المسجل بالجلسة السابقة ، حيث أحجام تداولات ضعيفة تسيطر على الأسواق ، بسبب عطلة عيد الشكر فى الولايات المتحدة.

صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأقل من 0.1% حتى الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوي 393.68 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا قليلا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس وسط تداولات ضعيفة جدا بسبب العطلة الأمريكية ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى مناطق متباينة.

لا تزال الأسهم الأوروبية مرتفعة قرابة واحدة بالمئة على مدار هذا الأسبوع ، فى طريقها صوب تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل النتائج القوية عن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ودعم المعنويات أيضا البدء فى عملية انتقال سلس للسلطة فى الولايات إلى الرئيس المنتخب "جو بايدن" بعدما أعطت إدارة الخدمات الأمريكية الضوء الأخضر لذلك ،مع ترحيب الرئيس الحالي "دونالد ترامب" بإصدار التعليمات إلى فريقه بالتعاون مع الإدارة الجديدة.

أنهي مؤشر ستاندرد أند بورز 500 جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.2 % ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات بيع لحاجز الأرباح.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بحوالي 0.1% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بأقل من 0.1%.

وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.5% ، مع ترقب المستثمرين تفاصيل المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.