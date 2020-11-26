شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم التكنولوجيا تهدي "نيكاي" أعلى مستوى في 29 عاماً وتدعم مؤشرات أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم اليابانية، الخميس لتغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 29 عاما ونصف العام، إذ مضت أسهم التكنولوجيا على درب نظائرها الأمريكية على المؤشر ناسداك، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل المخاوف بشأن أحدث قيود لمكافحة فيروس كورونا على المستوى المحلي والتي تعرقل التعافي الاقتصادي.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.91 بالمئة ليغلق عند 26537.31 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 1991. وصعد 101 سهم على المؤشر مقابل تراجع 118.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 1778.25 نقطة.

وكانت قطاعات الاتصالات والأدوات الدقيقة والأجهزة الكهربائية ضمن أعلى القطاعات أداء في البورصة الرئيسية وسجلت ارتفاعات بين 1.51 و1.79 بالمئة.

وفتح السوق منخفضا لكن سرعان ما تغير الاتجاه العام مع صعود الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا وجني المستثمرين للمكاسب بدعم من إغلاق مؤشر ناسداك الأمريكي الزاخر بأسهم التكنولوجيا مرتفعا 0.47% مساء.

وكان سهم نينتندو لألعاب الفيديو ضمن الأسهم القيادية الرابحة حيث ارتفع 4.6 بالمئة.

وحققت بقية أسهم التكنولوجيا مكاسب حيث قفز سهم مجموعة سوف بنك 3.2 بالمئة وزاد سهم طوكيو إلكترون 3.3 بالمئة.

وقفز سهم شارب كورب 3.69 بالمئة بعدما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة نينتندو أضافت الشركة كمجمع لجهازها الشهير للألعاب سويتش.

أسهم أوروبا

وفي أوروبا، صعدت الأسهم، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن تقوضت المعنويات بسبب مد قيود مرتبطة بفيروس كورونا في ألمانيا وتوقعات نمو اقتصادي محبطة لبريطانيا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، إذ قاد قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية المكاسب. وأوقف المؤشر القياسي في الجلسة السابقة سلسلة أربعة أيام من المكاسب، إذ باع المستثمرون لجني الأرباح بعد صعود مدعوم بآمال اللقاح.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء إن ألمانيا ستمدد إجراءات تقييد فرضت في وقت سابق هذا الشهر لكبح الموجة الثانية التي تجتاح الكثير من مناطق أوروبا حتى العشرين من ديسمبر على أقل تقدير، إذ لا تزال أعداد الإصابات بكوفيد-19 مرتفعة.

واستقرت الأسهم البريطانية ذات الانكشاف على الأوضاع المحلية عقب موجة بيع في الجلسة السابقة بعد أن حذر وزير المالية ريشي سوناك من أن الاقتصاد في طريقه للانكماش 11.3 بالمئة هذا العام وكشف عن خطط لاقتراض مبالغ لم تشهدها بريطانيا في أوقات السلم.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة في ظل عطلة عيد الشكر بالولايات المتحدة.

(رويترز)