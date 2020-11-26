شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة البحري يتأهب لإطلاق فريق الغوص وتنظيم بطولة صيد الأسماك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس خالد بن جاسم المدفع، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الذي عقد، الأربعاء، بحضور الأعضاء أحمد عبيد القصير نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء حسن محمد علي الزعابي، حميد خلفان سعيد الكندي، حميد علي حميد المهيري، حياة مال الله مطر آل علي، عبدالله سعيد السلامي، ومحمد أحمد الكمالي، وكل من أحمد الحوسني المدير التنفيذي بالنادي، والدكتور محمد عبدالعظيم مستشار التخطيط والتميز المؤسسي.

في بداية الاجتماع، حرص رئيس النادي على الإشادة بجهد الزملاء أعضاء مجلس الإدارة وبجهد اللجان العاملة في النادي التي تنتظر الانطلاقة الحقيقية لكافة أنشطة النادي بمجرد تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على كافة الأنشطة الرياضية والمجتمعية بسبب جائحة كورونا، والتي تشمل أنشطة ومسابقات وبطولات متنوعة في كافة أنواع الرياضات البحرية بمختلف شواطئ الإمارة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية، وإطلاق مشروع مسرّعات المستقبل من قبل لجنة الاستراتيجية في النادي، ودراسة مقترح إنشاء مركز تدريبي لكافة أنشطة الرياضات البحرية بمدينة الشارقة.

كما اطلع المجلس على آخر تحضيرات إطلاق فريق الشارقة للغوص الذي سيتم الإعلان عنه قريباً في مؤتمر صحفي سيتم من خلاله تقديم الفريق والتعرف إلى مقوماته، والاطلاع على أجندة مشاركاته ونشاطه خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش المجلس الإدارة التنفيذية بالنادي كافة التحضيرات والاستعدادات الخاصة ببطولة الساحل الشرقي لصيد أسماك الكنعد المقرر تنظيمها قريباً، كما ناقش العديد من الأمور المهمة التي تتعلق بنشاط المرحلة المقبلة، كما اطلع على تقارير اجتماعات اللجان والإدارة الفنية والإدارية في النادي، وطالع المجلس كافة المكاتبات والرسائل الواردة من كافة الجهات المتعاونة محلياً ودولياً.