شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن أعلى مستوى فى 8 أشهر بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلى عن أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، بفعل النشاط الملحوظ فى عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وأظهر التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ، انخفاض غير متوقع فى المخزونات التجارية ،بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.4% إلى مستوي 44.77$ ، من مستوى الافتتاح عند 45.88$، وسجل أعلى مستوي عند 46.07$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.5% إلى مستوي 47.60$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 48.80$ ، وسجل أعلى مستوي عند 49.06$ الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي.

عند تسوية الأربعاء ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.4% ،وسجل أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عند 46.24$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.1% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر نيسان /أبريل الماضي.

وصعدت أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع بأكثر من 9% ، بفضل تزايد التفاؤل حيال لقاحات فيروس كورونا ،والتي سوف تساعد كثيرا فى السيطرة على الجائحة التي أضرت بشدة مستويات الطلب العالمي على الوقود.

ودعم الأسعار أيضا احتمالات قيام تحالف "أوبك بلس" بتأجيل زيادة الإنتاج المقررة مطلع العام المقبل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 20 تشرين الثاني/نوفمبر، فى أول انخفاض أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 0.2 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل ،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.0 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.