شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية ليكسر مستوى 48.20 ويغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع بقية اليوم، في طريقه لزيارة مستوى 46.25 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الصاعد من جديد.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من تخطي مستوى 48.20 والثبات فوقه من جديد، والذي سيعيد تفعيل السيناريو الإيجابي الرئيسي الذي يتواجد هدفه التالي عند 50.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 50.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت