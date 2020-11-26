شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية الآن بعد ملامسة مستوى 1.1940، وطالما أن السعر فوق 1.1845، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 1.2011 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1845 لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1845 والمقاومة 1.2030
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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