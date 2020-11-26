شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبلغ ذروة 12 أسبوعا وسط معنويات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى 12 أسبوع ، مع استمرار التركيز على شراء العملات ذات المخاطر العالية ،وسط المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.1941$ الأعلى منذ الأول من أيلول/سبتمبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1915 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1911$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل شهية المخاطرة المرتفعة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس قرابة 0.2% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 12 أسبوعا عند 91.94 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط وسط المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، وتراجع الطلب بشدة على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

وتلك المعنويات تعاذ إلى البيانات الإيجابية عن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، وانحسار مخاوف التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية ، مع انطلاق عملية نقل السلطة السلس من الرئيس الحالي الجمهوري"دونالد ترامب" إلى الرئيس المنتخب الديمقراطي "جو بايدن".