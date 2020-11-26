إنتاج السيارات البريطانية ينخفض 18% فى أكتوبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا اليوم الخميس إن إنتاج بريطانيا من السيارات انخفض بوتيرة سنوية 18.2 بالمئة في أكتوبر، إذ لا تزال جائحة فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق تؤثر على الطلب.

وقالت الجمعية إن إنتاج السيارات بلغ 110 آلاف و179 سيارة الشهر الماضي، مما يجعل إنتاج الشهور العشرة الأولى من العام منخفضا بمقدار الثلث إلى 734 ألفا وثلاث سيارات.

يترقب قطاع صناعة السيارات في بريطانيا أيضا وضوحا بشأن بنود التجارة مع الاتحاد الأوروبي أكبر أسواقه للتصدير، كما يواجه حظرا على بيع سيارات جديدة تعمل بالبنزين والديزل اعتبارا من 2030.