شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ترفع سعر بيع مزيج الخام الصحراوى لديسمبر 20 سنتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك اليوم الخميس إن الجزائر رفعت سعر البيع الرسمي لمزيج النفط الخام الصحراوي لشهر ديسمبر إلى 25 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ، وذلك بارتفاع 20 سنتا عن نوفمبر . وكان قد ترأس وزير الطاقة الجزائرى محمد عرقاب،الاجتماع الـ179 لوزراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة اتفاق دول المنظمة وحلفائها للنظر في إمكانية تمديد خفض إنتاج النفط.

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