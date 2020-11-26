شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم إشارة ايجابية-تحليل - 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتقديمه لثبات إيجابي فوق مستوى 139.40 ليسهل ذلك مهمة استئنافه للمحاولات الصاعدة خلال الفترة الحالية لننتظر بذلك تحقيقه لأهداف إضافية بانجذابه نحو 140.10 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 140.80 تقريبا.
ما يجب التنويه له, أن نجاح السعر بتجاوز المقاومة المستهدفة سابقا, فإن ذلك سيعزز سيطرة الميل الصاعد وليمنحه فرصة لاختبار القمة المسجلة سابقا والمستقرة عند 142.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.00 و 140.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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