شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتحرك ببطء– تحليل - 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر البلاتين ضمن محاور القناة الصاعدة واستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, إلا أننا نلاحظ بطء في الاندفاع الصاعد ليكرر بذلك التذبذب قرب 965.00, بشكل عام لا تغيير على المسار الصاعد بثبات الدعم الأولي المستقر عند 935.00 لننتظر بذلك تسجيل السعر للأهداف الرئيسية والمستقرة عند 980.00 و 1008.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 935.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد