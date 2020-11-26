شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالارتفاع– تحليل -26-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس استسلامه للمحاولات الصاعدة بثباته حاليا فوق مستوى 3.3050 ليقترب بذلك من الهدف الثاني والمتمركز عند 3.3600, تؤول الإيجابية لتمركز التداولات ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة بالإضافة إلى تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه ضمن مستوى تشبع الشراء, لذلك سنبقى على ترجيحنا الصاعد لحين ملامسته السعر للمقاومة الممتدة نحو 3.4020 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.3000 و 3.4000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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