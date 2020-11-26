شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 26-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بعد إعادة اختبار مستوى 0.7340، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 0.7413 كهدف تالي.
الثبات فوق 0.7305 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، والذي تمتد أهدافه إلى 0.7530 بعد تخطي 0.7413.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7305 والمقاومة 0.7430
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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